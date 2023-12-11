«Изменения в клубе будут». Спортдиректор «Ахмата» — о зимнем перерыве в РПЛ

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев назвал причину неудачных выступлений команды в первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о предстоящем зимнем трансферном окне.

«Окончание прошлого сезона было удачным, а старт этого чемпионата оказался провальным. В первую очередь, причина таких результатов — это большое количество травм, причём они начались ещё в весенней части прошлого чемпионата и продолжились в период подготовки к этому сезону.

Также ряд позиций в команде требуют усиления, чем мы в зимнюю паузу и собираемся заняться. Когда будет принято решение по тем, кто может покинуть команду, и новичкам, то мы всё объявим. Персонализировать позиции для усиления пока не хотелось бы, но изменения в клубе будут», — приводит слова Газзаева Sport24.

Напомним, после 18 сыгранных туров в РПЛ «Ахмат» находится в зоне стыковых матчей. Подопечные Мирослава Ромащенко занимают 13-е место с 17 очками. Отметим, что после аналогичного количества встреч в активе команды были 29 очков и шестая строчка таблицы. Сезон-2022/2023 «Ахмат» закончил на пятом месте.