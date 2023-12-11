Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анатолий Бышовец назвал главный фактор неудач «Спартака»

Анатолий Бышовец назвал главный фактор неудач «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о главной причине неудач московского «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» не изменяет себе. Обстановка внутри и вокруг команды всегда привносит проблемы с атмосферой и аурой внутри команды. Это главный фактор неудач «Спартака», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В матче 18-го тура, который состоялся 9 декабря, красно-белые разгромили «Крылья Советов» (3:0). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом». Игра состоится в начале марта на домашней для сине-бело-голубых арене.

Материалы по теме
«Тройка с минусом». Гендиректор «Спартака» Малышев — о результатах первой части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android