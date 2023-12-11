Анатолий Бышовец назвал главный фактор неудач «Спартака»

Известный футбольный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о главной причине неудач московского «Спартака» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Спартак» не изменяет себе. Обстановка внутри и вокруг команды всегда привносит проблемы с атмосферой и аурой внутри команды. Это главный фактор неудач «Спартака», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В матче 18-го тура, который состоялся 9 декабря, красно-белые разгромили «Крылья Советов» (3:0). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом». Игра состоится в начале марта на домашней для сине-бело-голубых арене.