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Бышовец: небольшое число пропущенных «Краснодаром» мячей определяет лидерство в РПЛ

Бышовец: небольшое число пропущенных «Краснодаром» мячей определяет лидерство в РПЛ
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Известный тренер Анатолий Бышовец подвёл итоги первой части сезона Российской Премьер-Лиги. Напомним, так называемым зимним чемпионом стал «Краснодар», который опережает действующего победителя РПЛ, «Зенит», на два очка.

«Подводя итоги первой части сезона РПЛ, в первую очередь нужно говорить о «Краснодаре». Ситуация сложилась очень удачно. Концепция развития клуба, команды — воспитанники. Они становились только опытнее. Очень амбициозен и главный тренер Владимир Ивич. Также удалось найти равноценную замену выбывшим игрокам. Команда сбалансирована. Если раньше мы говорили, что игра смотрится зрелищно, то сейчас она более рациональна и сбалансирована. И, конечно, была решена главная задача — небольшое число пропущенных мячей. Этот показатель определяет чемпиона и лидера», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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