Тренер 2DROTS Кузнецов: я в стадии переговоров с «Енисеем», мне прислали контракт

Экс-игрок ЦСКА, а ныне главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о предложении от красноярского «Енисея».

«Пока я в стадии переговоров с «Енисеем». Мне прислали контракт, нужно ознакомиться, почитать. Мы всё время говорили, что хотим уйти в профессиональный футбол, но интересно работать в командах, которые ставят перед собой задачу выхода в РПЛ, завоевания кубков. Неинтересно работать в командах в ФНЛ, которые не хотят выходить в РПЛ. Вероятность моего ухода из 2DROTS возросла до 30-40%», — приводит слова Кузнецова телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».

После 20 сыгранных туров «Енисей» располагается на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. В активе команды из Красноярска 24 очка. Лидирует в чемпионате махачкалинское «Динамо» с 37 очками.