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Эдегор: я упустил несколько хороших моментов в игре с «Виллой», это раздражает

Эдегор: я упустил несколько хороших моментов в игре с «Виллой», это раздражает
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался об игре 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Астон Вилле» (0:1). Победу подопечным Унаи Эмери принёс точный удар Джона Макгинна на седьмой минуте.

«Когда ты играешь на выезде с такой сильной командой — всегда приходится непросто. Мы должны лучше использовать голевые моменты. Лично я упустил несколько хороших шансов. И это раздражает. Всё, что нам остаётся делать — это усердно работать», — приводит слова Эдегора Daily Mail.

Напомним, после 16 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

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