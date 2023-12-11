Попов: уход Вендела будет огромной потерей для «Зенита», у «Краснодара» есть все шансы

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге, а также предположил, как сильно повлияет на санкт-петербургский «Зенит» потенциальный уход из команды бразильского полузащитника Вендела.

«В этом году и в этом турнире всё в руках «Краснодара». «Зенит» постоянно преподносит сюрпризы и даёт «Краснодару» идти на первом месте. Каждый год «Зенит» даёт кому-то шанс. В этом году «Краснодар» пока решил им воспользоваться.

Учитывая, что ещё из «Зенита» может Вендел уйти, «Краснодар» выглядит чуть большим фаворитом в гонке за чемпионство? Если «Вендел» уйдёт, то это будет огромная потеря для «Зенита». Поэтому у «Краснодара» все шансы, если они ещё в перерыве усилятся хорошими игроками. Тогда «Краснодар» – серьёзный конкурент», — приводит слова Попова Metaratings.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка).

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Вендел провёл 16 матчей в составе санкт-петербургской команды, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативных передачи.