Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета сравнил молодого таланта «Арсенала» с Джеком Уилширом

Артета сравнил молодого таланта «Арсенала» с Джеком Уилширом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о 16-летнем полузащитнике молодёжной команды лондонцев Итане Нванери. Испанский специалист сравнил молодого таланта с легендой «канониров» Джеком Уилширом.

«В игре Нванери есть что-то уникальное. Мне с самого начала понравилось его умение получать мяч в закрытых зонах. Этим он похож на Джека Уилшира. Они одинаково хороши в данном игровом компоненте», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нванери находится в системе «Арсенала» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провёл за молодёжную команду «канониров» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года.

Материалы по теме
Тренера «Арсенала» Артету раскритиковали за решение выпустить на поле 15-летнего игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android