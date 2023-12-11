Артета сравнил молодого таланта «Арсенала» с Джеком Уилширом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о 16-летнем полузащитнике молодёжной команды лондонцев Итане Нванери. Испанский специалист сравнил молодого таланта с легендой «канониров» Джеком Уилширом.

«В игре Нванери есть что-то уникальное. Мне с самого начала понравилось его умение получать мяч в закрытых зонах. Этим он похож на Джека Уилшира. Они одинаково хороши в данном игровом компоненте», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Нванери находится в системе «Арсенала» с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провёл за молодёжную команду «канониров» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года.