У «Динамо» самое большое падение посещаемости в РПЛ, у «Урала» — наибольший прирост

Средняя посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне стала выше, если сравнивать её с посещаемостью в сезоне-2022/2023. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в текущем сезоне показатель посещаемости стал лучше на 124 человека. В прошлом году матчи команд Российской Премьер-Лиги во время осенней части чемпионата в среднем посещал 10 541 зритель, в этом же году цифра увеличилась до 10 665.

Что примечательно, наибольший прирост посещаемости показал «Урал» — 9850 зрителей, что на 5791 человека больше, чем в прошлом сезоне. Больше всех посещаемость упала у московского «Динамо» – на 8372 человека (с 17 485 зрителей после декабря в сезоне-2022/2023 до 9113 человек).

Лучшую посещаемость в РПЛ в первой части сезона показал «Зенит» – 26 913 зрителей, что тем не менее на 7116 зрителей меньше, чем в прошлом году. На втором месте находится «Краснодар» – 22 831 человек (-1510 по сравнению с сезоном-2022/2023).