Президент «Анкарагюджю» находится в больнице после нападения на судью. Он будет задержан

Глава МВД Турции Али Ерликая прокомментировал избиение арбитра Халила Умута Мелера президентом футбольного клуба «Анкарагюджю» после матча 15-го тура чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1).

«Президент клуба «Анкарагюджю» Фарук Коджа, который напал на рефери Халила Умута Мелера в конце матча с Ризеспором», находится на лечении в больнице под наблюдением наших правоохранительных органов. После лечения будут проведены процедуры задержания. Также были задержаны ещё несколько человек за нападение на арбитра.

Я решительно осуждаю нападение на рефери. Подобные инциденты недопустимы на наших зеленых полях, которые являются основой мира и дружбы. Мы следим за этим печальным инцидентом. Желаем скорейшего выздоровления нашему арбитру Халилу Умуту Мелеру, который успешно представляет турецкое судейство за рубежом», — написал Ерликая в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил избиение арбитра.

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