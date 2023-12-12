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Уверенная игра Лунина заставила Анчелотти задуматься о выборе основного вратаря «Реала»

Уверенная игра Лунина заставила Анчелотти задуматься о выборе основного вратаря «Реала»
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти находится в раздумьях относительно позиции основного голкипера мадридского клуба, сообщает Marca.

По информации источника, игра украинского вратаря Андрея Лунина поставила Анчелотти перед дилеммой, которой он не ожидал. Планировалось, что Кепа Аррисабалага после травмы Тибо Куртуа будет первым номером «Реала», но его повреждение и сильная игра Лунина породили вопрос выбора у итальянского тренера.

Лунин в текущем сезоне провёл 8 матчей, в которых пропустил пять мячей и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в следующем матче с «Унионом» с первых минут сыграет испанский вратарь.

Напомним, нынешним летом голкипер мадридцев Тибо Куртуа получил серьёзную травму. Поэтому клуб арендовал Кепу у «Челси», однако испанец в начале ноября получил надрыв отводящей мышцы бедра.

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