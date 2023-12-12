Мудрик — лидер сезона АПЛ по среднему количеству успешных обводок

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Вингер «Челси» Михаил Мудрик занимает первое место по количеству успешных обводок в среднем за матч среди всех игроков АПЛ в этом сезоне, сообщает Mozo Football.

Украинец в среднем за 90 минут 2,3 раза выполняет успешный обыгрыш соперников.

По этому показателю Мудрик опережает Габриэла Мартинелли (1,8), Луиса Диаса (1,9), Алехандро Гарначо (2,1) и Джека Грилиша (2,0).

В 14 матчах АПЛ нынешней кампании Мудрик забил два гола и отдал один ассист.

Напомним, Мудрик перебрался в английский клуб из украинского «Шахтёра» прошлой зимой. По информации Transfermarkt, трансфер обошёлся «синим» в € 70 млн.

10 декабря прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Челси». «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0.