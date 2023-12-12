Симоне Индзаги — о матче с «Реалом Сосьедад»: нам нужно будет выступить на высоком уровне

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем матче с «Реалом Сосьедад» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Какой игры я ожидаю? Мы знаем, что это будет очень сложный матч против качественной команды, которая в последние несколько лет хорошо играет как дома, так и на выезде. Нам нужно будет выступить на высоком уровне, чтобы добиться результата.

Мы сделали отличный старт, но наш путь будет очень долгим и полным подводных камней. Мы знаем, что в футболе все происходит быстро. Завтра нас ждет тяжелое испытание против команды, которая, как и мы, очень хорошо выступила в Лиге чемпионов», — приводит слова Индзаги официальный сайт «Интера».

После пяти туров «Интер» занимает второе место с 11 очками в группе D с «Реалом Сосьедад» (11 очко), «РБ Зальцбургом» (4 очка) и «Бенфикой» (1 очков).