Защитник «Сан-Паулу» Бералдо, которым интересуется «Зенит», ответил на вопрос о своём будущем. Он признался, что доверился в выборе варианта для продолжения карьеры своим представителям и руководству «Сан-Паулу». Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» может предложить за Бералдо € 25 млн.

«Теперь мне пора подумать об отпуске, забыть ненадолго о футболе. Вопрос определения своего будущего я оставляю своим представителям, а также руководству «Сан-Паулу». Эти люди смогут определить и понять, что будет лучше для меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив, независимо от того, останусь ли я в «Сан-Паулу» или перейду в другую команду. Я сделаю всё возможное, где бы я ни находился», — приводит слова Бералдо UOL.