«Вы презираете футбол». Фанаты «Ланса» — о недопуске болельщиков «Севильи» на игру ЛЧ

Болельщики французского «Ланса» обратились к министру внутренних дел Франции Жеральду Дармане, который ранее сообщил, что поклонники испанской «Севильи» не будут допущены на грядущую игру между командами в Лиге чемпионов, которая начнётся сегодня, 12 декабря, в 20:45 мск.

«Господин министр, только что мы узнали о решении запретить севильцам приезжать на заключительный матч Лиги чемпионов, который пройдёт на «Боллар-Делелис» (домашний стадион «Ланса». — Прим. «Чемпионата»).

Будь то вопросы недвижимости или организации поездок болельщиков, ваше руководство проявляет себя безответственно и несправедливо. Вы презираете футбол и его поклонников, используя классические популистские лозунги. Данное постановление о запрете фанатам «Севильи» посетить этот матч необходимо только для того, чтобы замаскировать вашу неспособность организовывать спортивные мероприятия, как это было во время финала Лиги чемпионов в Париже в 2022 году.

Мы не можем и не будем больше мириться с этими несправедливыми постановлениями со стороны руководителей, находящихся в трудном положении и пытающихся выслужиться, чтобы произвести впечатление на начальство», — сказано в заявлении фанатов «Ланса» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее решение о недопуске болельщиков «Севильи» на стадион «Ланса» было объяснено мерами безопасности, принятыми в связи с убийством болельщика «Нанта» во время драки с фанатами «Ниццы», произошедшим 2 декабря нынешнего года.