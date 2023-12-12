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Оби Микел: Кукурелья и Броя — это не уровень «Челси», мы хотим видеть Осимхена

Оби Микел: Кукурелья и Броя — это не уровень «Челси», мы хотим видеть Осимхена
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Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел считает, что на текущий момент в лондонском клубе есть несколько футболистов, которые не соответствуют его уровню.

«Кукурелья — это не уровень «Челси». Нам нужно видеть в команде больше таких футболистов, как Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо, — это два действительно хороших игрока, которым нужно время. Броя также не является уровнем «Челси». У меня есть сомнения и по поводу Джексона. Нам нужен нападающий. Виктор Осимхен забьёт много голов для нас, когда перейдёт в «Челси», — приводит слова Оби Микела журналист Симон Филлипс.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий Броя принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Испанский защитник Кукурелья сыграл в 12 матчах во всех соревнованиях, в которых не отметился голевыми действиями.

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