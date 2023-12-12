Деограсия: сейчас отказал бы «Спартаку» и «Зениту», хочу оставить «Оренбург» в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что отказался бы сейчас от работы в российских топ-клубах. Испанский специалист заявил, что его задача — оставить «Оренбург» в элитном дивизионе чемпионата России. Только после выполнения этой цели он будет готов вести диалог о возможном переходе в другой клуб.

«Хочу ли повторить путь Лички и возглавить топ-клуб РПЛ? Мой план на будущее — оставить «Оренбург» в РПЛ. Я благодарен за доверие руководству. Об остальном пока не думал.

Соглашусь ли уйти из «Оренбурга», если завтра позвонят из «Спартака» или «Зенита»? Нет. Моя задача в этом сезоне — оставить «Оренбург» в РПЛ. Только после этого можно о чём-то говорить», — приводит слова Деограсии «Спорт-экспресс».

Напомним, к зимнему перерыву «Оренбург» подошёл в зоне стыковых матчей — команда Деограсии занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Оренбуржцы находятся на расстоянии двух очков от зоны вылета, в которой пребывают «Балтика» и «Сочи».