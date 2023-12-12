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Мостовой: Пиняев, Глушенков и Тюкавин имеют потенциал заиграть в Европе

Мостовой: Пиняев, Глушенков и Тюкавин имеют потенциал заиграть в Европе
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кто из нынешнего поколения россиян имеет потенциал заиграть в Европе.

«Пиняев, Глушенков и Тюкавин однозначно имеют потенциал заиграть в Европе. Может, Тюкавин в меньшей степени, потому что он нападающий. Если нападающий забивает, то всё здорово. Если не забивает, скажут: что это за нападающий?

Пиняев и Глушенков другого стиля — они могут сами создать момент и всё сделать. Такие футболисты всегда в цене. Про Глушенкова я говорил ещё года два назад, когда он играл в «Крыльях». В «Локомотиве» Галактионов первое время не ставил Глушенкова, а мы удивлялись. Не всем дано разобраться в каждом футболисте», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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