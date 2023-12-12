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Президент «Анкарагюджю» обвиняется в нанесении травм государственному служащему

Президент «Анкарагюджю» обвиняется в нанесении травм государственному служащему
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Президенту «Анкарагюджю» Фаруку Кодже, ударившему арбитра после минувшего матча чемпионата Турции с «Ризеспором» (1:1), предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений государственному служащему.

«Всем подозреваемым, выбежавшим на после после матча Суперлиги «Анкарагюджю» — «Ризеспор» и причастных к насилию в отношении арбитра встречи, в соответствии с Уголовным кодексом Турции будут предъявлены обвинения, связанные с нанесением телесных повреждений и угрозами государственному служащему во время выполнения им государственных обязанностей на спортивной арене. Подозреваемые в этом деянии уже арестованы», — написал в соцсети Х (ранее Twitter) министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

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Напомним, ранее появилась информация о том, что Коджа взят под арест сотрудниками правоохранительных органов после того, как ему была оказана медицинская помощь, потребовавшаяся президенту «Анкарагюджю» после участия в драке.

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