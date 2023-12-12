«Хотел плюнуть судье в лицо, а не бить». Президент «Анкарагюджю» — о нападении на рефери

Президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, который ударил арбитра в минувшем матче турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1), после чего он был арестован, прокомментировал произошедший инцидент.

«Я понял обвинение, которое на меня возложено. Я уже дал показания на этот счёт в прокуратуре и правоохранительных органах. Повторю то, что сказал там, один в один. Я категорически не принимаю обвинения, выдвинутые против меня. Этот инцидент произошёл из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Моя цель состояла в том, чтобы словесно всё высказать судье и плюнуть ему в лицо. Однако я ударил его по лицу. Но мой удар не приведёт к перелому. После моего удара рефери постоял около 5–10 секунд, а затем резко упал на землю. И они немедленно увели меня с места преступления из-за того, что у меня обострилось заболевание сердца. Я не знаю ни о каких событиях, кроме этого. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Коджи TRT Haber.

Напомним, ранее министр юстиции Турции Йылмаз Тунч сообщил, что президенту «Анкарагюджю» предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений государственному служащему.