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Харгривз: на месте «Манчестер Юнайтед» я бы купил Доминика Соланке

Харгривз: на месте «Манчестер Юнайтед» я бы купил Доминика Соланке
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз полагает, что манкунианцам стоит задуматься над приобретением форварда «Борнмута» Доминика Соланке.

«На месте «Юнайтед» я бы взял его. В академии «Челси» он был очень хорош, а в «Ливерпуле» Соланке просто не мог играть постоянно. Там были Мане, Салах и Фирмино, у Доминика не было шансов пробиться в основу. Точно такую же ситуацию мы видели с Заха в «Манчестере». Уилфрид не был к этому готов в силу своего возраста. Сейчас, думаю, Соланке может проявить себя на другом уровне. Неважно, в «Ман Юнайтед» или где бы то ни было ещё. Уверен, у него будет ещё один шанс взобраться на вершину», — приводит слова Харгривза Hitc.

В нынешнем сезоне 26-летний Соланке провёл 16 матчей за «Борнмут» в рамках английской Премьер-лиги, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость английского нападающего в € 20 млн.

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