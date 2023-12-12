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«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Эспен Эскос (Норвегия). Игра начнётся в 23:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка и занимает последнее место в группе А. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Бавария» заработала 13 очков и расположилась на первой строчке, обеспечив себе досрочный выход в плей-офф.

Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона. В той встрече мюнхенский клуб победил со счётом 4:3.