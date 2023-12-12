Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: на купюру рубля поместил бы изображение Аленичева

Дмитрий Булыкин: на купюру рубля поместил бы изображение Аленичева
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал, какого игрока поместил бы на купюру номиналом в один рубль. По его мнению, такой чести удостоился Дмитрий Аленичев, который поиграл в европейских топ-клубах и выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

«Поместить на купюры рубля можно много кого, но вряд ли на это согласится Центробанк. Я бы поместил изображение Аленичева. Он выигрывал Лигу чемпионов и поиграл в топ-клубах. По заслугам и трофеям — это Аленичев», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в Нидерландах выпустили банкноту с изображением легендарного экс-футболиста Денниса Бергкампа. На уникальной лимитированной банкноте номиналом в € 8 будет изображён гол Денниса в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года.

Материалы по теме
Фото
В Нидерландах выпустят банкноту с легендарным экс-футболистом Деннисом Бергкампом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android