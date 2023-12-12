Дмитрий Булыкин: на купюру рубля поместил бы изображение Аленичева

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказал, какого игрока поместил бы на купюру номиналом в один рубль. По его мнению, такой чести удостоился Дмитрий Аленичев, который поиграл в европейских топ-клубах и выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

«Поместить на купюры рубля можно много кого, но вряд ли на это согласится Центробанк. Я бы поместил изображение Аленичева. Он выигрывал Лигу чемпионов и поиграл в топ-клубах. По заслугам и трофеям — это Аленичев», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее в Нидерландах выпустили банкноту с изображением легендарного экс-футболиста Денниса Бергкампа. На уникальной лимитированной банкноте номиналом в € 8 будет изображён гол Денниса в ворота сборной Аргентины на чемпионате мира 1998 года.