Травмированный защитник «Зенита» Караваев будет тренироваться в индивидуальном режиме

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев, получивший повреждение во время матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:2), будет тренироваться по индивидуальной программе во время зимнего перерыва.

«Сине-бело-голубые желают Вячеславу Караваеву продуктивной работы и скорейшего возвращения на поле!» — сказано в официальном телеграм-канале «Зенита».

Напомним, в нынешнем сезоне Караваев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.