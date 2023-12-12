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«Крылья Советов» продлили контракт с Фернандо Костанцей

«Крылья Советов» продлили контракт с Фернандо Костанцей
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объявил о том, что самарский клуб продлил контракт с одним из лидеров — Фернандо Костанцей. По словам Осинькина, клуб обезопасил себя, увеличив сумму отступных в новом соглашении с футболистом.

«По Фернандо Костанце: мы не так давно продлили его контракт, договорились с ним. Ему комфортно, он профессионал. Мы очень хотели продлить с ним соглашение, мы этого достигли. У него есть определённая сумма отступных, но теперь она уже более безопасная для нас. А по Гарре ситуация сложнее», — сказал Осинькин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах.

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