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Осинькин прокомментировал слухи о конфликте Соболева с Абаскалем в «Спартаке»

Осинькин прокомментировал слухи о конфликте Соболева с Абаскалем в «Спартаке»
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на слухи о конфликте нападающего Александра Соболева с тренером Гильермо Абаскалем в «Спартаке».

«Соболев — очень эмоциональный футболист. Сейчас не всё складывалось в плане игрового времени у него, и, возможно, личностные вещи с главным тренером ещё какие-то есть. Но он хочет доказать, и, конечно, в последних матчах он был очень мотивирован», — сказал Осинькин в новом видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах. «Спартак» опережает «Крылья Советов» на одно очко. Красно-белые занимают пятую строчку в таблице.

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