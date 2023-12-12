Стал известен главный судья Матча звёзд Кубка России

Российский арбитр Сергей Карасёв будет обслуживать Матч звёзд Фонбет Кубка России в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

Напомним, Матч звёзд Кубка России пройдёт 16 декабря в 14:00 на Live Арене в Сколкове. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате «5х5». Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков — так называемые футбольные челленджи.

Напомним, 30 ноября Сергей Карасёв в качестве главного арбитра отсудил встречу 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» — «Аль-Ахли» (0:6). Ему помогали Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а Виталий Мешков работал на VAR. В матче было показано четыре предупреждения, а также отменён один гол, автором которого стал алжирец Рияд Марез. Причиной отмены стало положение «вне игры». 2 декабря Карасёв в качестве арбитра VAR обслужил игру «Аль-Охдуд» — «Аль-Иттифак» (1:0).