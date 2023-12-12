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Анатолий Бышовец: Тюкавин напоминает мне Герда Мюллера

Анатолий Бышовец: Тюкавин напоминает мне Герда Мюллера
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Футбольный тренер Анатолий Бышовец заявил, что футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин напоминает ему известного немецкого форварда Герда Мюллера.

«Я часто посещал занятия «Динамо» в Новогорске. Помню Тюкавина года два-три назад в двусторонних матчах, в играх за молодёжную команду. Для меня не было вопросов о его потенциале и качеств как игрока. Тюкавин напоминает Герда Мюллера. Игра в штрафной Тюкавина — что-то от Мюллера. Находит позицию, реализует, ищет несколько предложений», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Тюкавин сыграл за динамовцев 23 матча во всех турнирах, где отметился девятью мячами и шестью голевыми передачами.

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