Буффон трогательно отреагировал на завершение карьеры Кьеллини

Экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал эмоциональное сообщение в своих соцсетях, посвящённое завершению карьеры бывшего защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини.

«Джорджоне, товарищ по тысяче битв. Мы вместе прошли большую часть нашей карьеры. Мы вместе сражались, падали, поднимались, побеждали. Ты был тем товарищем по команде, которого все хотели бы иметь, настоящим лидером на поле и за его пределами.

О том, каким уникальным ты был, уже многие сказали, но мне хочется сказать тебе простое и огромное спасибо за все те моменты, которые мы прожили вместе. Удачи тебе в будущем, мой друг», — написал Буффон на своей странице в соцсетях.

Напомним, последним клубом Кьеллини стал американский «Лос-Анджелес». До этого с 2005 по 2022 год защитник выступал за «Ювентус», в составе которого девять раз становился чемпионом Италии. В составе сборной Италии Кьеллини выиграл чемпионат Европы в 2021-м. В финале его команда победила сборную Англии в серии послематчевых пенальти.