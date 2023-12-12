9-кратный чемпион Италии Джорджо Кьеллини завершил карьеру

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини объявил о завершении профессиональной карьеры, опубликовав видео с кадрами из своей футбольной карьеры. Последним клубом 39-летенго итальянца стал американский «Лос-Анджелес».

«Ты был самым прекрасным и насыщенным путешествием в моей жизни. Ты был моим всем. С тобой я прошёл уникальный и незабываемый путь. Но теперь пришло время начать новые главы, встретить новые вызовы и написать новые важные и захватывающие страницы жизни», — говорится в подписи к видео.

Джорджо Кьеллини перешёл в «Лос-Анджелес» в 2022 году. До этого с 2005 по 2022 год защитник выступал за «Ювентус», в составе которого девять раз становился чемпионом Италии. В составе сборной Италии Кьеллини выиграл чемпионат Европы в 2021-м. В финале его команда победила сборную Англии в серии послематчевых пенальти.