Карпукас — о словах Галактионова и Баринова в адрес судей: полностью поддерживаю

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о словах главного тренера клуба Михаила Галактионова и партнёра по команде Дмитрия Баринова в адрес судей матча 16-го тура МИР РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Разделяю ли я слова Баринова и Галактионова в адрес судей после матча с «Крыльями»? Я полностью поддерживаю их позицию», — приводит слова Карпукаса Sport24.

После игры Баринов назвал судейство «позором всего футбола», а Галактионов в микст-зоне нецензурно высказался в адрес арбитров.

Напомним, в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов» произошло сразу три спорных эпизода, которыми могли остаться недовольны железнодорожники: первый гол самарцев, вероятно, был забит после нарушения правил; судья добавил к матчу шесть минут дополнительного времени, а также «Крылья» спаслись от поражения на 90+10-й минуте с помощью спорного пенальти.