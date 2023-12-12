Радимов — о «Сочи»: если зимой не усилятся, то в ФНЛ дорога

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги первой части сезона МИР РПЛ для «Сочи».

«Спортивный блок провалил сезон, не было усиления, нападение не соответствует уровню. Так что Хохлов и Точилин тут ни при чём, вопрос не в тренерах. Если зимой не усилятся, то в ФНЛ дорога. Надо очень хорошо поработать. Скупой платит дважды, теперь в зимнее окно придётся переплачивать.

Лучший матч: «Сочи» — «Ростов» (4:0). Всё получалось, но это была редчайшая вспышка», — написал Радимов в социальной сети.

Напомним, «Сочи» начинал сезон под руководством Дмитрия Хохлова, однако российский специалист покинул клуб осенью. Вместо него пришёл Александр Точилин, который за тур до зимней паузы был уволен. В последнем матче в 2023 году командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Денис Клюев.