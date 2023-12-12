Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов — о «Сочи»: если зимой не усилятся, то в ФНЛ дорога

Радимов — о «Сочи»: если зимой не усилятся, то в ФНЛ дорога
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги первой части сезона МИР РПЛ для «Сочи».

«Спортивный блок провалил сезон, не было усиления, нападение не соответствует уровню. Так что Хохлов и Точилин тут ни при чём, вопрос не в тренерах. Если зимой не усилятся, то в ФНЛ дорога. Надо очень хорошо поработать. Скупой платит дважды, теперь в зимнее окно придётся переплачивать.

Лучший матч: «Сочи» — «Ростов» (4:0). Всё получалось, но это была редчайшая вспышка», — написал Радимов в социальной сети.

Напомним, «Сочи» начинал сезон под руководством Дмитрия Хохлова, однако российский специалист покинул клуб осенью. Вместо него пришёл Александр Точилин, который за тур до зимней паузы был уволен. В последнем матче в 2023 году командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Денис Клюев.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Сочи» предложил экс-тренеру «Монако» и сборной Испании Морено контракт до конца сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android