Вратарь «Зенита» Васютин рассказал об интересе скандинавских клубов

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин рассказал об интересе со стороны скандинавских клубов. Напомним, ранее футболист выступал за финский «Лахти», норвежский «Сарпсборг» и шведский «Юргорден».

«Представители клубов в первую очередь общаются с моим агентом. Точно знаю, что с тех пор, как я начал играть в Финляндии, каждое межсезонье к нему обращаются клубы со всей Скандинавии. И сейчас.

Но и я, и Саша (агент игрока Александр Дубровин. – Прим. «Чемпионата») не раз подчёркивали, что всё моё внимание – на «Зените». Наступил тот момент, когда можно реально бороться за место первого вратаря. У меня остаётся полгода контракта, мне важно отработать это время на максимальных оборотах – нас ждут оставшиеся игры в декабре, сборы, весенняя часть чемпионата. Хороший вызов, отличная проверка для меня», — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

28-летний Васютин принял участие в пяти матчах за «Зенит» во всех турнирах в текущем сезоне, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тысяч.