«Интер» — «Реал Сосьедад»: Захарян в стартовом составе на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся миланский «Интер» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Игра начнётся в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Куадрадо, Аугусто, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Фраттези, Тюрам, Мартинес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Траоре, Субименди, Мерино, Захарян, Кубо, Садик, Оярсабаль.

Фото: Пресс-служба «Реала Сосьедад»

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Интер» заработал также 11 очков и расположился на второй строчке. Команды встречались в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов нынешнего сезона и не выявили победителя — 1:1.