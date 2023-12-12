Васютин — о шведских фанатах: прилетает сигнальная ракета, в обратную сторону — файер

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин, ранее выступавший за шведский «Юргорден», рассказал о поведении скандинавских фанатов на трибунах.

«Ощутил ли на себе брутальность шведского менталитета? Да. Играли с АИКом дома, это как раз злейшее противостояние. И на 80-й минуте с гостевой трибуны в нашу прилетает сигнальная ракета. Сразу же в обратную сторону отправляется файер, прожигает все оградительные сетки. Тут же на трибуны залетает полиция, судья останавливает встречу, нас всех выгоняют в подтрибунное помещение. Минут 20 ждали, пока восстановят порядок», — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

28-летний Васютин принял участие в пяти матчах за «Зенит» во всех турнирах в текущем сезоне, в двух из которых отыграл «на ноль». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тысяч.