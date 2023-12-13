«Манчестер Юнайтед» — «Бавария»: Коман вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

На 71-й минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд.

В матче 1-го тура группового этапа между этими командами победу со счётом 4:3 одержали мюнхенцы.

После пяти сыгранных туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу группы А, имея в своём активе 13 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на последней строчке, набрав четыре очка в пяти матчах.