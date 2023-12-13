«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» и занял последнее место в группе Лиги чемпионов

Во вторник, 12 декабря, состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск.

В первом тайме командам не удалось порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 71-й минуте. Французский вингер Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд. Автором голевой передачи стал англичанин Гарри Кейн.

После этой победы в активе «Баварии» стало 16 очков. Немецкая команда уверенно заняла первое место в турнирной таблице группы А. «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занял последнее место и закончил выступление в этом сезоне еврокубков.