Мануэль Нойер сыграл 700 матчей в профессиональной карьере

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Бавария» (0:1) стал для вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера 700-м в профессиональной карьере.

Нойер является воспитанником немецкого «Шальке-04», откуда летом 2011 года перешёл в мюнхенскую «Баварию», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 30 млн. За 700 матчей Нойер пропустил 588 мячей, при этом отыграл «на ноль» в 318 встречах.

За всю свою футбольную карьеру немецкий голкипер семь раз выигрывал Суперкубок Германии, шесть раз Кубок Германии, 11 раз немецкую Бундеслигу, дважды брал Суперкубок УЕФА, дважды выигрывал Лигу чемпионов, один раз Чемпионат мира и дважды признавался лучшим игроком Германии (2011 и 2014 года).