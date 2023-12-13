«Гол «Ливерпуля» просто отдыхает». Шалимов — о забитом мяче Кривцова в ворота ЦСКА

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от забитого мяча полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

«Гол «Ливерпуля», который все обсуждают в связи с этим матчем, просто отдыхает — потому что в Краснодаре всё было сделано намного класснее — и передача Сперцяна, и удар Кривцова — просто высший класс. Кривцов попал просто с сумасшедшей точностью — между вратарём и Гаичем, который контролировал ближний угол. Неимоверный гол! Чтобы понять, кто виноват у армейцев, надо понять, как распределялись роли перед матчем — кто пошёл на подбор, должны ли это были быть Мендес и Файзуллаев? На мой взгляд, тут не хватило подсказа от Акинфеева, — кто-то должен был руководить перестроениями», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что, кроме того, что оба гола были забиты после быстрого и нестандартного розыгрыша углового, оба мяча также были очень важными для обеих команд. Гол Кривцова сделал «Краснодар» зимним чемпионом текущего сезона РПЛ, а мяч Ориги помог «Ливерпулю» отыграться в двухматчевом противостоянии с «Барселоной» и выйти в финал турнира, который впоследствии мерсисайдцы и выиграли.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте с 28 очками.