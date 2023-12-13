Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ньюкасл Юнайтед — Милан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Известна вероятность непопадания «ПСЖ» и «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов

Известна вероятность непопадания «ПСЖ» и «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 декабря, состоятся матчи заключительного тура группы F Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» примет «ПСЖ», а «Ньюкасл» встретится дома с «Миланом». Оба матча начнутся в 23:00 мск.

Турнирную таблицу группы F возглавляет «Боруссия». Команда набрала 10 очков за пять матчей. Второе место занимает «ПСЖ», который заработал семь очков. На третьей строчке находится «Ньюкасл» (5), а «Милан» (5) замыкает квартет.

Турнирная таблица Лиги чемпионов

«Боруссия» уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «ПСЖ» станет вторым участником матчей на вылет в случае своей победы. Французский клуб может устроить и ничья, если «Ньюкасл» не выиграет у «Милана». В случае поражения «ПСЖ» придётся надеяться на ничью в Англии. «Ньюкасл» выйдет из группы при условии своей победы и потери очков «ПСЖ». «Милан» устроит только своя победа и поражение «ПСЖ».

Материалы по теме
Развязка в «группе смерти» в Лиге чемпионов! «Милан» и «Ньюкасл» бьются за евровесну. LIVE
Live
Развязка в «группе смерти» в Лиге чемпионов! «Милан» и «Ньюкасл» бьются за евровесну. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android