Известна вероятность непопадания «ПСЖ» и «Милана» в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 13 декабря, состоятся матчи заключительного тура группы F Лиги чемпионов. Дортмундская «Боруссия» примет «ПСЖ», а «Ньюкасл» встретится дома с «Миланом». Оба матча начнутся в 23:00 мск.

Турнирную таблицу группы F возглавляет «Боруссия». Команда набрала 10 очков за пять матчей. Второе место занимает «ПСЖ», который заработал семь очков. На третьей строчке находится «Ньюкасл» (5), а «Милан» (5) замыкает квартет.

«Боруссия» уже обеспечила себе место в плей-офф Лиги чемпионов. «ПСЖ» станет вторым участником матчей на вылет в случае своей победы. Французский клуб может устроить и ничья, если «Ньюкасл» не выиграет у «Милана». В случае поражения «ПСЖ» придётся надеяться на ничью в Англии. «Ньюкасл» выйдет из группы при условии своей победы и потери очков «ПСЖ». «Милан» устроит только своя победа и поражение «ПСЖ».