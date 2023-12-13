Самедов: результаты «Факела» могли быть и лучше, но мы довольны проделанной работой

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов оценил результаты воронежской команды в первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Он считает, что «Факел» мог бы выступить еще лучше, но в целом в клубе довольны результатами. Также Самедов отметил, что селекционный отдел работает над усилением команды зимой.

«Понятное дело, что могло бы быть и лучше, но мы в любом случае довольны проделанной работой. Предстоит ещё очень много работы. Мы понимаем, что вся борьба впереди. Все хорошо поработали, все большие молодцы. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и болельщикам. Все вместе в совокупности дали результат. Селекционный отдел «Факела» работает, не останавливается. Мы сделаем всё для того, чтобы усилить команду», — приводит слова Александра Самедов Metaratings.

Напомним, «Факел» набрал 21 очко в 18 матчах текущего розыгрыша чемпионата России. Воронежцы занимают 11-е место в турнирной таблице. Лидером и так называемым «зимним чемпионом» РПЛ является «Краснодар», в активе которого 38 очков. Действующий чемпион, «Зенит», на второй строчке (36 очков).