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Андрей Ещенко: «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем

Андрей Ещенко: «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко выразил мнение, что красно-белым стоит доиграть нынешний сезон под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля. Экс-футболист считает, что если специалист и руководство клуба приложат совместные усилия, то они могут изменить ситуацию в положительную сторону.

«Думаю, «Спартаку» надо доиграть сезон с Абаскалем. Они понакупали столько иностранцев, тут тоже можно задавать вопросы — рентабельные игроки или нет. На мой взгляд, Абаскаля надо оставлять. Выбрать совместное направление развития, подсказать ему. Руководство тоже новое, Абаскаль ещё молодой специалист. Совместно могут изменить ход», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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