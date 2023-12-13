Хавбек «Зенита» Мантуан: самый принципиальный соперник для меня — это «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что для него принципиальным соперником является московский «Спартак».

«Совершенно точно скажу, что со всеми московскими клубами я чувствую, что внутри команды есть такое принципиальное соперничество. Выделю как главного раздражителя и принципиального соперника, которого всегда хочется обыгрывать — по той истории, которая прослеживается между двумя клубами, да по всему тому, что между этими клубами происходило, — конечно, это «Спартак», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».

«Зенита» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. «Спартак» идёт на пятом месте (30 очков). 22-летний Мантуан провёл 16 игр в рамках внутреннего первенства, забил два гола и сделал три результативные передачи.