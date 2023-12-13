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Гарри Кейн высказался о серии из трёх матчей без голов

Гарри Кейн высказался о серии из трёх матчей без голов
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал то, что он не смог отличиться в третьем матче подряд. Ранее «Бавария» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Кейн оформил голевую передачу на Кингсли Комана, который стал автором единственного гола.

«Я скажу то же, что и раньше. Порой бывают какие-то периоды, когда мяч летит не совсем так, как тебе нужно, и, быть может, он то мимо пройдёт, то попадёт в штангу. Это неотъемлемая часть в жизни нападающего. Нужно просто сохранять самообладание и продолжать делать то, что делаешь. Знаю, в этой команде моменты у меня будут и я окажусь в нужном месте, реализуя их», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

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