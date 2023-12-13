«Реал» Мадрид дважды вылетал из ЛЧ на стадии полуфинала, выиграв шесть матчей в группе

Мадридский «Реал» дважды завершал выступления в Лиге чемпионов на стадии полуфинала, выиграл все шесть матчей группового этапа.

В розыгрыше Лиги чемпионов нынешнего сезона «сливочные» одержали шесть побед в шести играх группы C, набрав 18 очков. Соперниками команды Карло Анчелотти на групповом этапе были итальянский «Наполи» (второе итоговое место, 10 очков), португальская «Брага» (третье место, четыре очка) и немецкий «Унион» (четвёртое место, два очка).

«Реал» — рекордсмен по числу побед в Лиге чемпионов. Мадридцы выигрывали этот турнир 14 раз. В финале Лиги чемпионов «сливочные» потерпели только три поражения за всю историю. Действующим победителем самого престижного еврокубкового соревнования является английский «Манчестер Сити».