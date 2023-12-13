Игроки «Челси» озадачены тем, что капитаном становится не Тьяго Силва

У игроков «Челси» возникают вопросы, почему опытный защитник Тьяго Силва не стал капитаном команды в отсутствие Риса Джеймса и Бена Чилуэлла. Об этом сообщил The Guardian.

Команда «Челси» по-прежнему поддерживает Маурисио Почеттино после неудачного старта, но в раздевалке всё чаще обсуждают предположения о неуважении к ветерану-защитнику. Рису Джеймсу грозит очередная длительная пауза из-за очередной травмы подколенного сухожилия, а Чилуэлл, вице-капитан, не играл с тех пор, как в сентябре получил схожую травму.

Травмы вынудили Почеттино искать альтернативных игроков на роль капитана команды. 23-летний полузащитник Конор Галлахер носил повязку, когда Джеймс и Чилуэлл отсутствовали, но пришлось заменить и его, когда он был удалён во встрече с «Брайтоном» (3:2).

Отсутствие Галлахера из-за дисквалификации побудило Почеттино передать капитанскую повязку 20-летнему защитнику Леви Колвиллу в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:2). Силва также был в стартовом составе.

Ходят разговоры о проявлении неуважения к Силве, у которого истекает контракт в конце сезона. В команде недовольны ситуацией, которая, по мнению некоторых игроков, отражает отсутствие развития.