Шмаров: шансы у «Спартака» попасть в тройку есть всегда, их надо только реализовать

Бывший футболист Валерий Шмаров высказался об итогах первой части сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги.

«Интрига в РПЛ — дело хорошее. Думаю, она сохранится до конца чемпионата. Не знаю, сможет ли «Краснодар» закончить чемпионат на первом месте, потому что футбол — дело непредсказуемое. Тут нечего гадать. У «Спартака» шансы попасть в тройку есть всегда, их надо только реализовать», — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавляет «Краснодар». Команда Владимира Ивича набрала 38 очков за 18 матчей. Второе место занимает «Зенит», у которого 36 очков. На третьей строчке находится «Динамо» (32). «Спартак» (30) занимает пятое место. В зоне вылета располагаются «Балтика» (13) и «Сочи» (11).