Шмаров: какая разница, кого ставить тренером «Спартака», если футболисты не играют?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«А кто знает, что будет, если Абаскаль останется после зимы в команде. А если травмы пойдут, с двух метров мячи не будут забивать. Что тогда делать, ничего не получится. Вопрос к руководству, останется ли Абаскаль после зимы в команде. Я вчера посмотрел слова Малышева, как он отвечал: «Будет информация, будем вам сообщать». Так что все вопросы к руководству.

Какая разница, кого ставить тренером, если футболисты не играют. Они же на поле решают. Даже я им могу всё рассказать, но если они не могут выполнить, это уже другой вопрос к селекционерам. Проблема у всех одна — надо хорошо играть. Всё зависит от тренера и игроков, от их взаимодействия за полем и на поле», — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.