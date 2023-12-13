В «Динамо» рассказали, что рассматривали Карпина и Осинькина в качестве замены Шварцу

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что после ухода Сандро Шварца с поста главного тренера в клубе рассматривали российских специалистов Валерия Карпина и Игоря Осинькина в качестве его замены.

«У «Крыльев Советов» хороший стадион и отличный тренер, он хозяйственник. Думаю, если бы ему вернули игроков, которых у них выкупили, они стали бы чемпионами страны. Когда не получилось со Шварцем, мы рассматривали варианты с Карпиным и Осинькиным, но остановились на Личке. И, думаю, не ошиблись», — приводит слова Степашина «РИА Новости Спорт».

Сандро Шварц покинул «Динамо» в июне 2022 года. Затем команду возглавлял Славиша Йоканович. Сейчас главным тренером бело-голубых является Марцел Личка, который ранее работал в «Оренбурге».

«Динамо» завершило первую часть сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на третьем месте в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей. Лидирует «Краснодар», заработавший 38 очков.