Экс-гендиректор «Текстильщика» объяснил, почему организация матчей не окупается

Экс-гендиректор «Текстильщика» из Иваново Игорь Ершов объяснил, почему организация матчей не окупается. По его словам, затраты на матч в три раза превышают доход с билетов.

«Получает ли «Текстильщик» 100 тысяч рублей за билеты с одного матча? Вроде того. Это не покрывает затраты на организацию матча: ЧОП, скорая, табло, диктор, кассы, маскот, ребята с носилками, печать билетов и программок – если собрать всё, то получается примерно в три раза больше, чем доход от билетов. Хотя были два матча с командами медиалиги, когда мы получали доход пожирнее – и за счёт большей посещаемости, и за счёт стоимости билетов по 300 рублей», — рассказал Ершов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.