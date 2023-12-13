Источник: в РПЛ работают три арбитра, которые получали взятки от экс-директора «Чайки»

Бывший исполнительный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян, приговоренный к штрафу в размере 1,8 млн рублей за 10 эпизодов подкупа арбитров, сообщил журналистам, что трое судей, которые получали от него деньги, до сих пор работают на матчах РПЛ. По информации телеграм-канале «Мутко против», речь идёт о Романе Сафьяне, Андрее Гурбанове и Сергее Каруненко, которые действительно обслуживают матчи чемпионата России.

Кроме того, ещё несколько судей, в числе которых Антон Фролов и Александр Чекалин, продолжают работать на матчах Кубка России.

Согласно сведениям источника, упомянутые выше судьи продолжают работать, потому что сотрудничали со следствием и дали показания. Кроме того, следствие пришло к выводу, что у большинства из них не было договорённости помогать обеспечивать результат, а деньги переводились им уже после игры в качестве «благодарности» за отработанный матч.